Uruguaios tentam vaga na Libertadores No sorteio realizado terça-feira, em Assunção, o Corinthians caiu no grupo 8 da Copa Libertadores da América de 2003, ao lado do Cruz Azul (México) e The Strongest (Bolívia). O outro clube da chave será uruguaio e sairá de um torneio entre quatro equipes, que começa nesta quinta-feira. Participam dele o Danubio, Fenix, Defensor Sporting e o Plaza. Os outros dois representantes do Uruguai na Libertadores já estão definidos: Nacional e Peñarol, que está no mesmo grupo do Grêmio. O quadrangular classificatório será disputado em três datas, sempre no estádio Centenário de Montevidéu, no sistema todos contra todos. Assim, além de quinta-feira, os jogos serão no domingo e no dia 19. Caso seja necessário um desempate, está marcado para 22 de dezembro. Enquanto o Defensor e o Danubio já disputaram várias vezes a Libertadores, Fenix e Plaza tentam participar do torneio pela primeira vez na história.