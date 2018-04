Usado em todos os jogos do Santos, Arthur Gomes aponta aplicação como sua virtude

Com Gabriel suspenso pela expulsão na vitória sobre o Nacional do Uruguai, Arthur Gomes deverá ter mais uma oportunidade como titular no Santos em seu terceiro compromisso na Copa Libertadores, o duelo da próxima quinta-feira, com o Estudiantes, na Argentina, pelo Grupo F.

+ Na mira do Santos, meia fez 5 jogos pelo Atlético de Madrid B na temporada

+ UGO GIORGETTI - Pênaltis são a maior atração do Paulistão

+ Confira a tabela da Copa Libertadores

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Arthur Gomes vai compor um trio de atacantes com Eduardo Sasha e Rodrygo, sendo que o quarto nome do setor ofensivo ainda é uma incógnita. Jean Mota é o favorito para ser o organizador das jogadas, mas Jair Ventura também pode recorrer a Diogo Vitor e ao argentino Vecchio.

Certo mesmo é que Arthur Gomes segue em alta com o treinador santista. Embora não tenha status de titular absoluto, ele é o único jogador do elenco que entrou em campo em todas as partidas que o time fez nesta temporada - 18. E essa marca será ampliada na quinta-feira, contra o Estudiantes. Na avaliação do próprio atacante, a aplicação tática explica a sua importância para o time e a confiança de Jair nele.

"Amadureci bastante e aprendi com todos os técnicos que passaram aqui, extraindo o máximo de aprendizado. Ele me cobrou muito para voltar e ajudar os laterais. Tenho me cobrado bastante para ser obediente à tática. Estou me esforçando, quero ajudar o time, vou dar meu sangue e a vida para ajudar", disse, em entrevista à SantosTV, o canal de vídeos do clube no YouTube.

Os números atestam a evolução de Arthur Gomes no Santos. Afinal, em apenas três meses, ele já superou em 2018 o número de jogos disputados em comparação ao ano passado - 18 a 17 - e igualou os gols marcados: três. "Espero jogar todas as partidas do ano, porque eu sou fominha", disse.

Arthur Gomes também assegurou que o Santos conseguirá suprir a ausência de Gabriel no importante duelo com o Estudiantes, em Quilmes. "O Gabriel é um grande jogador. Dispensa comentários, é um artilheiro nato, mas todos devem estar preparados. Quem entrar tem de dar conta do recado", comentou.