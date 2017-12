Usbequistão ganha nas Eliminatórias A seleção do Usbequistão ganhou do Catar por 2 a 1, neste domingo, na segunda fase das Eliminatórias Asiáticas para a Copa do Mundo de 2002. Com gols de Irismetov e Kasymov (Tamini descontou), a equipe da casa somou três pontos e saiu da lanterna do grupo B - igualou-se à China e Emirados Árabes, ambos com três. O Catar ainda tem 1 e está empatado com Omã em último lugar.