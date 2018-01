Usbequistão goleia Omã por 5 a 0 O Usbequistão goleou neste sábado a seleção de Omã por 5 a 0 e assumiu a segunda colocação do grupo B das eliminatórias asiáticas para a Copa do Mundo de 2002. Com a vitória, a equipe soma seis pontos, um a menos que a líder China. Vale lembra que somente os primeiros colocados de cada grupo asiático são automaticamente classificados para o mundial. O melhor entre os segundos colocados disputarão uma vaga, na repescagem, com o segundo do Grupo 2 das eliminatórias européias.