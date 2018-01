Uso da CLT no futebol empolga os clubes A reportagem publicada pelo Estado e pela Agência Estado, informando sobre a intenção de clubes paulistas de seguir as normas da CLT e encaminhar para o INSS jogadores que, por motivo de saúde, fiquem mais do que 15 dias sem jogar, provocou reações em todo o País. Em uma espécie de motim, cartolas de Norte a Sul ficaram indignados com a exposição do caso Vampeta e decretaram: a partir de agora, o jogador vai ser tratado como um funcionário normal. Chega de privilégios. A primeira vítima das reações em cadeia foi o vice-presidente de futebol do Corinthians. Antonio Roque Citadini não teve sossego durante toda a quarta-feira. Foram dirigentes de outros clubes pedindo explicações, alguns até dando sugestões. Até mesmo conselheiros corintianos ligavam para pedir esclarecimentos. "Vocês não queiram saber a repercussão disso. Me chamaram até de idiota," afirmou o dirigente. O Corinthians tem pago, a exemplo de muitos clubes, o salário integral - registrado em carteira - de Vampeta (R$ 50 mil) durante todo o período de tratamento. Se quisesse, poderia encaminhar o funcionário ao INSS ou ao SUS e livrar-se da despesa. Além de economizar, evitaria a dívida nos direitos de imagem, motivo da celeuma entre o clube e a jogador. "Ao reclamar do Corinthians e começar toda essa história, Vampeta fez um gol contra os atletas e a favor dos clubes", afirmou um dirigente que pediu para não ser identificado. Reação em cadeia - O vice-presidente de futebol do Internacional, Vitório Píffero, foi categórico em relação ao tema levantado: o clube vai encaminhar para o INSS os jogadores que ficarem mais do que 15 dias impedidos de atuar por lesões ou problemas de saúde. "Já discutimos isso e entendemos que a opção é viável para um clube que paga tributos e contribuições", argumentou. Já o secretário de administração do Coritiba, Domingos Moro, afirmou que é preciso corrigir o desequilíbrio na relação jogador/clube. "Este é o momento da discussão", bradou. "O clube não recebe nada de volta que justifique o paternalismo." Enquanto alguns clubes só abriram os olhos agora, pelo menos para três que disputam a primeira divisão do Campeonato Brasileiro o assunto não é novidade. Vitória, Criciúma e Paraná já utilizam a prerrogativa do "Auxílio Doença" do governo federal. "Nós pagamos o INSS em dia, e não é barato. Então, por que não utilizá-lo?" questionou o presidente do Paraná, Ênio Ribeiro. Há mais de dez anos o Criciúma adota tal política administrativa. "Todo acidente de trabalho que exige mais do que 15 dias de afastamento, o clube faz a CAT (Comunicação de Acidente de Trabalho). Se o retorno se dá antes disso, o clube banca a despesa. Mas se demorar, o atleta passa a receber da Previdência", explicou o diretor-administrativo e financeiro, Dairo César.