Utilizado em apenas cinco jogos, Aderllan deixa o São Paulo

A passagem de Aderllan pelo São Paulo terminou nesta segunda-feira. O zagueiro de 29 anos é esperado em Salvador para assinar contrato de empréstimo com o Vitória até o fim de 2018.

Em sua conta no Instagram, o jogador deixou uma mensagem de agradecimento aos são-paulinos:

Pouco utilizado no clube paulista, o defensor participou de apenas cinco partidas desde que chegou do Valencia, da Espanha, no meio da temporada passada. Dessas, apenas duas foram como titular: contra São Bento e Red Bull Brasil, pelo Campeonato Paulista deste ano. Em 2017, ele saiu do banco de reservas para jogar em três confrontos do Brasileirão: Flamengo, Atlético-GO e Vasco.

O contrato de empréstimo deverá ser repassado ao clube baiano. Portanto, Aderllan não terá mais vínculo algum com o São Paulo.

Agora, o técnico uruguaio Diego Aguirre ficará com quatro jogadores da posição no elenco: Bruno Alves, Arboleda, Anderson Martins e Rodrigo Caio – este último vai desfalcar o time nas próximas partidas, pois se lesionou durante o empate em 0 a 0 com o Ceará, no último domingo, pela segunda rodada da Série A.

De folga nesta segunda e terça, o elenco tricolor volta aos trabalhos no CT da Barra Funda na quarta. A equipe volta a campo no domingo, quando visita o Fluminense, no Maracanã.