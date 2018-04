Uvini pode voltar a ser titular do São Paulo em clássico

Depois de mais de quatro meses sem jogar pelo São Paulo, se recuperando de uma lesão no tornozelo direito, o zagueiro Bruno Uvini voltou a atuar na vitória diante do América-MG e, agora, vive a expectativa de poder voltar a ser titular. Com os desfalques na zaga, ele pode ganhar uma chance no clássico diante do Palmeiras, neste domingo, no Pacaembu, pela 37.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

"Fiquei muito feliz de voltar. É muito ruim ficar fora. Voltar com vitória é melhor ainda. Ficar com um jogador a menos é complicado ali na zaga. Estou recuperado, à disposição, e espero ajudar o time nestes dois clássicos", declarou o jogador, já projetando o confronto diante do Santos, na última rodada, no dia 4 de dezembro.

Com a expulsão de Xandão, na vitória por 3 a 1 sobre o time mineiro, e João Filipe como dúvida, ainda por conta de uma lesão no tornozelo direito, Bruno Uvini briga por uma vaga com Luiz Eduardo, que está em baixa, após fraca atuação diante do Avaí, no dia 12, quando foi substituído no intervalo.

Caso seja titular neste domingo, Bruno Uvini voltará a ser titular mais de quatro meses depois. No dia 26 de junho ele começou a partida diante do Corinthians, na derrota por 5 a 0, também no Pacaembu.

O zagueiro já havia sofrido uma grave lesão no início do ano, quando fraturou a perna direita no Sul-Americano Sub-20. Recuperado, voltou a atuar, mas novamente com a seleção sub-20, desta vez no Mundial da categoria, se lesionou outra vez. "Nunca havia tido uma lesão e tive duas sérias neste ano. Mas estou voltando agora, numa fase decisiva, e ficou feliz de poder ajudar", afirmou.

O jogador retorna em um momento importante para o clube. Com 56 pontos, na sétima colocação, o São Paulo segue brigando por uma vaga na Libertadores e está a um ponto da zona de classificação para o torneio. Por isso, uma vitória neste domingo é fundamental para as pretensões da equipe. "É uma motivação extra por ter vencido o último jogo e pela vaga da Libertadores estar ao nosso alcance. Vou trabalhar da melhor maneira possível e quem for jogar tem de fazer uma boa partida para que o São Paulo não sofra gols e possa sair com a vitória", comentou Bruno Uvini.