Uzbequistão e Bahrein empatam na Ásia Uzbequistão e Bahrein empataram em 1 a 1, neste sábado, o jogo de ida da repescagem nas eliminatórias da Ásia. A partida tinha sido anulado pela Fifa, que entendeu que o placar da partida foi comprometido por um erro de arbitragem. As duas equipes voltam a jogar na quarta-feira, em Manamá, e o vencedor enfrentará um representante da Concacaf (o quarto colocado do hexagonal final das Américas do Norte e Central) por uma vaga na Copa do Mundo do próximo ano. O Uzbequistão ganhou o primeiro duelo por 1 a 0, em setembro, mas a Fifa anulou o jogo, entendendo que os os uzbeques foram prejudicados pela arbitragem, que num pênalti efetuado pelo time da casa detectou corretamente a invasão de área. Mas, ao invés de determinar a repetição da cobrança, como aponta a regra, o juiz japonês Toshimitsu Yoshida se equivocou, dando tiro livre indireto a favor de Bahrein.