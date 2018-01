Vacina evitaria surto de gripe no Palmeiras O surto de gripe que atingiu o técnico Jair Picerni e vários jogadores do Palmeiras - Alessandro, Pedrinho, Fábio Gomes, Magrão e especialmente o goleiro Marcos - poderia não só ter sido evitado como melhor combatido. É o que garantem dois especialistas, o infectologista Vicente Amato, professor da Universidade de São Paulo (USP), e o geriatra João Toniolo Neto, que leciona na Escola Paulista de Medicina e conduz o projeto Vigigripe do Hospital São Paulo. Segundo o médico do Palmeiras, Maurício Bezerra, os jogadores não foram vacinados contra a gripe porque o tratamento não seria eficiente para atletas. "Este tipo de vacina é indicado para idosos e crianças", garantiu, informando que, em pacientes adultos, o índice de imunização não passa de 30%, com chances de efeitos colaterais. A explicação é refutada pelos especialistas. "As pesquisas sobre o assunto apontam que entre 75% e 85% dos pacientes vacinados ficam totalmente imunizados durante um ano", afirmou Toniolo, ressaltando, porém, que a proteção só acontece após o 15º dia da aplicação. "Além disso, na minha tese de doutorado mostrei que ela é recomendada para atletas, e quase obrigatória para aqueles que sofrem de doenças respiratórias crônicas, como bronquite." Seria o caso do goleiro Marcos. Segundo Amato, os efeitos colaterais da vacina são mínimos. "O que pode acontecer é dor no local da aplicação e um ligeiro mal-estar nas primeiras 24 horas." O infectologista, que é palmeirense, diz que conseguiu a doação de cem vacinas aos atletas no ano passado e houve aplicação na equipe profissional. "Infelizmente o trabalho não teve continuidade." O médico também ressaltou que a gripe pode abrir caminho para outros problemas respiratórios, como sinusite (caso de Picerni), amidalite e pneumonia. Toniolo complementa afirmando que mesmo após a manifestação da doença é possível combatê-la com remédios antivirais que não acusariam doping. "Se ele for aplicado até 48 horas depois da manifestação dos sintomas (febre alta, dor de cabeça e dores no corpo) pode reduzir o tempo de recuperação. Também seria interessante ministrar nos outros atletas, para evitar a proliferação." O médico ressaltou, no entanto, que a vacina age apenas contra o vírus influenza. Tanto Amato quanto Toniolo concordam que, mesmo após a manifestação da gripe, a vacinação dos atletas ainda é válida e pode evitar novos surtos.