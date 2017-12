Vadão ainda tem dúvida no Bahia O reserva Bebeto está cotado para entrar no ataque do Bahia em lugar de Selmir, embora a preferência manifestada pelos torcedores durante os jogos seja por Renna. Vadão ainda não definiu quem entra, mas pelo perfil do técnico, Bebeto traria menos impacto ao esquema cauteloso, que não vem dando resultado nesta fase decisiva. Na defesa, o zagueiro Reginaldo está confirmado para voltar. Alysson, que joga com a perna esquerda, fica no time, em lugar de Leonardo, suspenso por ter recebido o terceiro cartão amarelo. Rodriguinho também tem seu retorno garantido, após cumprir suspensão. O time vem treinando em dois turnos para o jogo contra o Fortaleza, sábado, na Fonte Nova. Vadão também vem conversando com os jogadores sobre a necessidade de manter a calma, apesar da exigência de uma vitória para melhorar as chances de voltar à série A. O Bahia fez apenas um em seis pontos disputados e vencer o líder será a reabilitação que o time precisa.