Vadão alerta para dificuldade na estreia da Copa América contra a Argentina

A seleção brasileira de futebol feminino fez nesta quarta-feira o último treino antes da estreia na Copa América. O primeiro duelo da equipe comandada por Vadão será logo contra a Argentina, às 19 horas (de Brasília), na cidade de Coquimbo, no Chile, pelo Grupo B.

Pela mesma chave também se enfrentarão na quinta-feira, só que às 16h45, Equador e Venezuela. Na última Copa América, em 2014, em que o Brasil ficou com o título, a única derrota na competição foi justamente contra a Argentina.

Mas o duelo não pode nem ter o caráter de revanche porque no quadrangular final da mesma competição, a seleção brasileira goleou por 6 a 0. Apesar da última goleada, o técnico Vadão pregou respeito à adversária.

"A Argentina é uma boa equipe, observamos os últimos amistosos contra o Chile e a Colômbia. Tem boas jogadoras", avaliou o treinador. A lateral Rilany também alertou para a dificuldade da partida. "Por ser estreia, por ser um clássico, temos que ter cuidado, estar atentas desde o início e, claro, não cair na pressão que elas vão tentar fazer", disse.

Liderado pela estrela Marta, cinco vezes eleita a melhor do mundo pela Fifa, e com a atacante Cristiane como outra grande referência ofensiva, o time nacional ainda contará com o retorno da veterana meio-campista Formiga, de 40 anos, que atualmente defende o Paris Saint-Germain e anteriormente havia anunciado a sua aposentadoria da seleção, mas foi convencida por Vadão a vestir novamente a camisa amarela.

Depois de pegar a Argentina nesta quinta-feira, o Brasil terá pela frente o Equador no sábado, a Venezuela no próximo dia 11 e depois fechará a sua campanha na primeira fase da Copa América contra a Bolívia, no dia 13. As duas primeiras colocadas de cada um dos dois grupos avançarão para o quadrangular decisivo.

COLÔMBIA FAZ 7 NO URUGUAI

A Copa América começou nesta quarta-feira com dois duelos pelo Grupo A. A Colômbia goleou o Uruguai por 7 a 0. e o Chile ficou no empate por 1 a 1 com o Paraguai