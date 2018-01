Vadão aprova desempenho da seleção feminina, mas prevê dificuldade no Rio-2016 O técnico Vadão aprovou o desempenho da seleção brasileira feminina de futebol no Torneio Internacional de Natal, na última semana, mas alertou que a equipe ainda precisa trabalhar forte para ter chances de buscar a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016.