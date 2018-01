Vadão cobra reação do time da Ponte Ameaçada pelo rebaixamento e sofrendo forte pressão da torcida, a Ponte Preta deve ter mudanças para o jogo contra o Rio Branco, sábado, em Americana, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista. O técnico Vadão reuniu os jogadores antes do treino desta segunda-feira e cobrou mais "atitude". "Perdemos outro dia do Corinthians, mas lutando até o final. Diante do América nos entregamos", disse Vadão, bastante insatisfeito com a derrota de sábado, por 3 a 2. Para piorar a situação, os dois últimos reforços contratados estão sem condição para o próximo jogo. O volante Luciano Santos, ex-Grêmio, se apresentou com seis quilos acima do seu peso considerado ideal. Já o atacante Danilo Goiano, que veio do Sport, precisará de mais alguns dias para adaptação. Mas Vadão terá a volta de dois jogadores importantes: o meia Harison se recuperou de uma lesão muscular na coxa direita e o meia-atacante Danilo cumpriu suspensão automática. Após a derrota para o América, sábado, em Campinas, a Ponte Preta continuou com apenas 7 pontos, na ameaçadora 18ª posição do Campeonato Paulista.