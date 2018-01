Vadão confirma 5 mudanças na Ponte A Ponte Preta deve ter mesmo cinco mudanças para tentar a reabilitação no Campeonato Paulista, sábado, em Campinas, diante do União Barbarense. O técnico Vadão aproveitou o treino coletivo desta quinta-feira para testar várias alterações, inclusive confirmando a troca do esquema 4-4-2 pelo 3-5-2. "São experiências que estamos fazendo para melhorar a marcação, a velocidade na saída de bola e também as conclusões", resumiu o técnico. Até agora, a Ponte soma apenas quatro pontos em sete jogos, ocupando apenas a 18ª posição no campeonato. Risssut será o lateral-direito no lugar de Luciano Baiano, machucado e suspenso com três cartões amarelos. Na lateral-esquerda, Júlio César ganhou a vaga de Marquinhos. Como atuará com três zagueiros, Gustavo entra no time ao lado de Rafael Santos e Galeano, com a saída do meia Lindomar. No meio-de-campo, Henrique será um dos volantes encarregados da marcação ao lado de Éverton. E no ataque, Romualdo, mais veloz, irá substituir Kahê.