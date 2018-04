Vadão confirma interesse do Guarani em Paulinho e despista sobre Domingos

"Estamos em busca de um atacante velocista". Foi assim que o técnico Osvaldo Alvarez, o Vadão, confirmou o interesse do Guarani pelo atacante Paulinho, ex-Flamengo e XV de Piracicaba. O treinador ainda foi questionado sobre a possibilidade da chegada do zagueiro Domingos ao estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP), o que dificilmente irá acontecer nesta temporada.

Paulinho, de 29 anos, pertence ao Flamengo e está emprestado ao Vitória, que optou por afastar o jogador de suas atividades. O Guarani já vem negociando com o atacante, mas ganhou a concorrência do CRB, rival na briga pelo acesso à elite do futebol brasileiro.

"Existe um interesse em cima do Paulinho, mas concretizá-la já é algo bem diferente. Desde a saída do Braian (Samudio), não conseguimos trazer um atacante velocista. Tentamos o Luisinho, da Portuguesa, e o Murilo, do futebol português, mas as negociações não vingaram. A conversa existe e está nas mãos da diretoria", afirmou Vadão.

O zagueiro Domingos tem sido visto constantemente no estádio Brinco de Ouro da Princesa. O jogador tem aproveitado a rescisão com o Al-Kharitiyath, do Catar, para visitar seus ex-clubes. No entanto, a última aparição do defensor no Guarani foi para acompanhar um pai que, em situação delicada, levou o filho para fazer testes no time campineiro.

Vadão, então, não escondeu o desejo de contar com o jogador, que juntos foram vice-campeões paulista em 2011, mas deixou claro que, no momento, não existe uma negociação. "Domingos não está negociando. Da última vez, ele nem veio nos visitar. Estava aqui para acompanhar um pai e apenas isso. Se tivesse interesse, ele já estaria aqui conosco", falou o treinador.

O Guarani volta as atenções para a Série B nesta sexta-feira, às 19h15, no estádio Bento Freitas, em pelotas (RS), onde enfrenta o Brasil-RS. O time campineiro é o sétimo colocado com 28 pontos, a três do G4.