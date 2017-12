Vadão confirma Rodriguinho no Bahia O último treino coletivo antes da delegação do Bahia embarcar para o Ceará, nesta quinta-feira, definiu o time titular para o jogo de sábado, contra o Fortaleza, pelo quadrangular final da Série B do Brasileiro. Como o Superior Tribunal de Justiça Desportiva não julgou nesta semana o meia Rodriguinho, o técnico Vadão pôde escalá-lo. Assim, Rodriguinho retorna ao time para substituir Cícero, que cumprirá suspensão automática, deixando o Bahia mais ofensivo. Afinal, o volante Ari, que entraria no meio-de-campo, permanece na lateral-direita. Pela primeira vez no quadrangular decisivo, Vadão vai poder contar com a zaga titular, pois, nos três jogos anteriores, ficou sem Leonardo ou Reginaldo. O time mais provável do Bahia deve ter Márcio; Ari, Leonardo, Reginaldo e Bruno; Neto, Henrique, Rodriguinho e Robert; Neto Potiguar e Rena.