Vadão convoca seleção feminina para Mundial do Canadá

Com a presença da meia Marta, o grande destaque da seleção brasileira, o técnico Osvaldo Alvarez, o Vadão, anunciou nesta segunda-feira, a lista final com 23 jogadoras para a disputa do Mundial do Canadá, que acontecerá em junho. A craque do Brasil, que joga no Rosengard (Suécia), e a atacante Beatriz (do Hyundai Steel Red Angels, da Coreia do Sul) são as únicas que jogam no exterior. Isso porque o restante faz parte da seleção permanente montada pela CBF visando Mundial e também as Olimpíadas de 2016, no Rio.

O Brasil estreia na competição no dia 9 de junho contra a Coreia do Sul, em Montreal. No dia 13, o confronto é diante da Espanha. No Grupo E, a equipe encerra a primeira fase diante da Costa Rica, no dia 17, em Moncton.

A seleção feminina teve um bom teste neste primeiro semestre. O grupo disputou a Copa Algarve, em Portugal, em abril, e encerrou a competição com uma goleada sobre a Suíça por 4 a 1. Acabou ficando com o sétimo lugar.

O Japão é o atual campeão mundial. Na final em 2011, as asiáticas levaram o título vencendo os Estados Unidos nas penalidades.

CONVOCADAS

GOLEIRAS - Bárbara, Letícia Izidoro e Luciana

ZAGUEIRAS - Géssica, Mônica Hickmann, Tayla e Erika

LATERAIS - Fabiana, Poliana, Rafaelle e Tamires

VOLANTES - Andressa, Formiga e Thaisa

MEIA-ATACANTES - Andressa Alves, Maurine, Beatriz, Darlene, Gabi Zanotti, Marta, Rosana e Raquel

ATACANTE - Cristiane