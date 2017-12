Vadão define ataque titular do Bahia O técnico Vadão escolheu Rena para jogar ao lado de Neto Potiguar no ataque do Bahia, no jogo deste sábado contra o Fortaleza, em Salvador. Ele entrará no lugar de Selmir, que vem sendo muito criticado pela torcida. Bebeto era a outra opção de Vadão para a vaga de Selmir, mas ele sofreu uma contusão durante os treinos e foi vetado. O Bahia é o lanterna do quadrangular final da Série B do Brasileiro, com apenas 1 ponto ganho, e precisa da vitória para continuar com chances de subir para a primeira divisão.