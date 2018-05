Vadão define lista da seleção feminina para Copa Algarve

O técnico Vadão convocou nesta segunda-feira a lista de 23 jogadoras que vão defender a seleção brasileira na Copa Algarve, em março, em Portugal. A maior parte da equipe será formada por atletas da seleção permanente, que treinam na Granja Comary, em Teresópolis, em não têm clube.

A maior novidade na relação de jogadoras é a zagueira Bruna, que voltou ao grupo após se recuperar de lesão no joelho. Ela estava afastada da seleção há nove meses. Já a atacante Thaís se manteve no grupo no embalo da boa atuação no Torneio Internacional de Natal, em dezembro.

Curiosamente, Vadão não incluiu na lista nenhuma das sete jogadoras convocadas na semana passada para reforçar a seleção permanente. Atletas mais experientes, como Marta, Cristiane e Formiga, estão na relação que vai competir em Portugal. A competição serve de preparação da seleção feminina para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em agosto.

A Copa Algarve, disputada nos arredores de Lisboa, vai de 2 a 9 de março. O Brasil está no Grupo A e enfrenta Nova Zelândia (dia 2), Portugal (dia 4) e Rússia (dia 7). Depois, no dia 9, joga pelo primeiro, terceiro, quinto ou sétimo lugar contra quem vier do Grupo B: Islândia, Bélgica, Canadá e Dinamarca.

Confira a lista das jogadoras convocadas:

Goleiras: Bárbara, Luciana e Letícia (todas da seleção permanente da CBF);

Laterais: Fabiana (Dalian Quanjian, da China), Tamires (Fortuna Hjorring, da Dinamarca), Poliana (CBF) e Rilany (CBF);

Zagueiras: Mônica (CBF), Rafaelle (Changchun, da China), Erika (Paris Saint-Germain) e Bruna (CBF);

Meio-campistas: Thaisa (CBF), Formiga (CBF), Andressinha (CBF), Marta (Rosengard, da Suécia) e Maurine (CBF);

Atacantes: Debinha (Dalian Quanjian), Andressa Alves (Montpellier), Cristiane (PSG), Gabi Zanotti (Dalian Quanjian), Bia (Hiunday Stell, da Coreia do Sul), Thaís Guedes (Hiunday Stell) e Raquel (Changchun, da China).