Vadão é o novo técnico da Ponte Preta A diretoria da Ponte Preta anunciou nesta segunda-feira a contratação do técnico Vadão, que trabalhará no clube pela segunda vez na carreira - a outra aconteceu em 2001, quando chegou até a fase final do Campeonato Brasileiro. Nenê Santana, que estava comandando o time desde o ano passado, passará a ser auxiliar-técnico. Depois de quatro rodadas disputadas, a Ponte somou apenas 1 ponto no Campeonato Paulista e ocupa a 18ª colocação. A situação ficou insustentável para Nenê Santana depois do dérbi com o Guarani no sábado, que terminou empatado por 2 a 2. Vadão estava desempregado, mas em 2004 levou o Bahia ao quadrangular final da Série B do Brasileiro. E deve se apresentar ao novo time na noite desta segunda-feira. Para voltar ao comando da Ponte, ele fez um acordo com a diretoria, já que havia algumas pendências financeiras desde a sua primeira passagem por lá. Depois de começar a carreira de treinador no Mogi Mirim, no início da década de 90, Vadão trabalhou em clubes como Bragantino, Matonense e Guarani. Além disso, teve chances em equipes grandes como Corinthians e São Paulo.