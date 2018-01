Vadão é o novo técnico do Atlético-PR Na rodada desse sábado, a maior novidade não entrará em campo. O técnico Vadão (ex-Ponte Preta) foi anunciado como o novo técnico do Atlético Paranaense, no lugar de Heriberto da Cunha, dispensado na noite de quinta. O Atlético está em oitavo lugar e precisa da vitória contra a Portuguesa de Londrina, fora de casa, para continuar com chances de classificação. O técnico interino será Lio, dos juniores. O Coritiba entra em campo neste sábado, às 16 horas, no estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR), contra a ADAP/Ponta Grossa com a classificação garantida. A equipe tem 100% de aproveitamento em seis rodadas e é favorita para essa partida.