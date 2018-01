Vadão é o novo técnico do Bahia Parte da imprensa baiana dava como certa a contratação do técnico Oswaldo de Oliveira, mas a direção do Bahia anunciou nesta segunda-feira um outro Oswaldo, o Alvarez, para dirigir o time. Mais conhecido como Vadão, o novo treinador se apresenta na terça-feira, com a missão de montar a equipe do Bahia para tentar voltar à primeira divisão do futebol brasileiro, depois de ter sido rebaixada na temporada passada. Ex-técnico de Mogi Mirim, Corinthians, Atlético-PR, São Paulo e Ponte Preta, Vadão tem fama de disciplinador e admite trabalhar com elencos modestos, dentro do perfil "pés no chão" que define a política de contratações do Bahia nesta temporada. Como convém a todo time em processo de renovação, Vadão já encontrará o elenco com quatro jogadores a menos. Foram dispensados o lateral-esquerdo Chiquinho, os zagueiros Acioly e Luiz Fernando, além do atacante Gilberto. Mas o Bahia já trouxe um reforço: o atacante Valdomiro, que foi vice-artilheiro da Série B, quando defendia o Remo.