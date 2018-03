Vadão escala Ilan no ataque titular O técnico do São Paulo, Vadão, confirmou nesta segunda-feira que Ilan será o substituto de Luís Fabiano na partida contra o Grêmio, quarta-feira à noite, em Porto alegre, pelas quartas-de-final da Copa do Brasil. O titular está se recuperando de contusão e não poderá jogar. O jogo de volta está marcado para o dia 23, no Morumbi. Há 11 meses no clube, Ilan praticamente decide seu futuro nessa partida. O passe pertence ao Paraná Clube e foi emprestado ao São Paulo até o meio do ano. O jogador tenta convencer os dirigentes paulistas de que vale a pena contratá-lo. Porém, o valor pedido pela direção da equipe paranaense - R$ 2 milhões - é considerado alto demais. Rincón - O técnico Vadão evitar comentar, a diretoria esforça-se para aumentar seu poder de convencimento, mas o que todos no Morumbi esperam mesmo é que o volante colombiano Freddy Rincón aceite reduzir a pretensão salarial. A diferença de valores entre o que o jogador recebe atualmente no Santos e a proposta tricolor é o empecilho para fechar acordo. O atleta recebe, atualmente, US$ 150 mil (R$ 340 mil) por mês, enquanto o teto salarial do São Paulo é de R$ 130 mil - pago a jogadores de ponta, como o goleiro Rogério Ceni.