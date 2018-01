Vadão estréia no Atlético-PR em Belém Contratado para recuperar o Atlético Paranaense no campeonato regional - está em quinto lugar e ameaçado de não se classificar para a próxima fase -, o técnico Osvaldo Alvarez, o Vadão, estréia às 20h30, contra a Tuna Luso, no Mangueirão, em Belém (PA), pela Copa do Brasil. "Temos um grupo jovem, mas de muita qualidade", avaliou o treinador. Uma vitória por dois gols ou mais elimina a necessidade do segundo jogo, em Curitiba. Vadão vai manter o mesmo esquema tático, com três zagueiros, que foi vitorioso no último jogo pelo Paranaense, contra a Portuguesa Londrinense. A única alteração é a entrada de Kléberson no lugar de Willian. Ele acredita que poderá render mais jogando como segundo volante. "Apareço como surpresa", disse. "É um esquema bom para trabalhar, fazer as jogadas e conseguir um resultado positivo." Atlético Paranaense - Diego; Igor, Daniel e Rogério Corrêa; Alessandro, Cocito, Kléberson, Adriano e Fabrício; Ilan e Dagoberto. Técnico - Osvaldo Alvarez. Outros Jogos - As outras partidas marcadas para esta quarta-feira pela Copa do Brasil: Atlético-MG x CRB, Flamengo-PI x Corinthians-AL, Fortaleza x CFZ, Náutico x Anapolina, Iraty-PR x Vila Nova-GO, Dom Bosco-MT x Sport, Confiança-SE x Ceará, Guarani-RS x América-RN, Caldense x Juventude, Tocantinópolis x Vitória-BA, Comecial-MS x Inter-RS, Ituano x Coritiba, CFA-RO x Rio Branco-AC, Moto Club-MA x River-PI, São Raimundo-AM x São Paulo, Rio Branco-ES x Cruzeiro-MG.