Vadão exige mais atenção no São Paulo Falta de atenção. Esse é um erro que o técnico do São Paulo, Oswaldo Alvarez, não vai mais admitir em sua equipe. Nesta segunda-feira, na reapresentação do time, ele conversou com os atletas e aproveitou para repreender o grupo, devido ao empate por 2 a 2 com a Inter de Limeira, no Sábado, depois de o Tricolor estar vencendo por 2 a 0. "Tomar um gol com um lançamento da lateral não pode acontecer", observou o treinador. Para o meia Renatinho, a irritação do treinador é justificável. "Ele chamou nossa atenção e disse que estamos muito desatentos. E isso é verdade. Não podemos nos acomodar achando que o jogo já está ganho", afirmou o atleta, sem deixar escapar um dos mais famosos clichês do futebol. "Acontece que o jogo só acaba quando o juiz apita." O meia Souza, afastado da equipe há 22 dias devido a um entorse no tornozelo esquerdo, participou do coletivo desta segunda-feira e estará à disposição da comissão técnica para a partida de ida das semifinais do Torneio Rio-São Paulo, quarta-feira, às 21h40, no Morumbi, contra o Fluminense. "Claro que ainda não estou 100%. Sinto algumas dores, mas é algo suportável. Não tenho condições de jogar 90 minutos, quem sabe 45", disse. Para definir o time que enfrenta os cariocas, a comissão técnica aguarda o julgamento dos zagueiros Rogério Pinheiro e Wilson e do lateral-esquerdo Gustavo Nery, que acontece nesta terça-feira, no Rio. Os três foram expulsos na partida contra o próprio Fluminense, na qual o São Paulo foi goleado por 5 a 2, ainda na primeira fase da competição. "Se não tivermos maiores problemas no tribunal, a tendência é de que o esquema com três zagueiros seja mantido", afirmou Vadão. Fabiano e Harison, que cumpriram suspensão em Limeira, devem voltar ao time no domingo, diante do São Caetano, pelo Campeonato Paulista.