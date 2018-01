Vadão já fez raio-x da Ponte Preta Mesmo antes de estrear no comando da Ponte Preta, o técnico Osvaldo Alvarez, o Vadão, já fez um raio-x do time e que, segundo ele, já encaminhou à diretoria. Mas para salvar a Ponte da zona do rebaixamento, ele prometer "investir na vitória" sobre a Portuguesa, sexta-feira, no Majestoso, em Campinas, pela quinta rodada do Campeonato Paulista. O novo técnico, que substituiu a Nenê Santana, assistiu aos jogos da Ponte contra o Santos e diante do Guarani, no dérbi. Entre suas principais observações está a postura muito defensiva. "Ficar todo tempo lá atrás é ruim, porque o time acaba levando aquele sufoco". Com relação à deficiência na parte física, Vadão, formado em educação física, pretende implementar um trabalho técnico mais forte, que aumente a resistência dos jogadores. Assustada com o mau começo no Paulistão, a diretoria continua atrás de reforços e os nomes prioritários são os atacantes Alecsandro, do Vitória, e que pode ser reemprestado para a Ponte e de Weldon, que estaria voltando do futebol árabe. Vadão acompanhou os primeiros treinos do elenco nesta terça-feira e pretende comandar o primeiro coletivo da semana nesta quarta-feira. Ele não adiantou as possíveis mudanças para tentar a primeira vitória na competição. Até agora, em quatro jogos, o time somou apenas um ponto.