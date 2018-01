Vadão mantém Ponte com 3 atacantes Duas vitórias em dois jogos. Este é o saldo do novo esquema 4-3-3 adotado pelo técnico Vadão na Ponte Preta. Diante desse sucesso, o treinador deve manter o estilo de jogo contra o São Paulo, domingo, no Morumbi, pelo Torneio Rio-São Paulo. Com Washington, Jean e Lucas no ataque, a Ponte derrotou o Botafogo por 2 a 0, na última rodada do Rio-SP, e goleou o Coritiba por 4 a 1, pela Copa do Brasil. Vadão até já admitiu que deve manter essa formação contra o São Paulo: "É bem possível". Apesar da boa fase na temporada, Vadão perdeu um importante jogador. O volante Fabinho foi emprestado ao Gamba Osaka até dezembro, por US$ 280 mil, e viaja nesta sexta-feira para o Japão. Com isso, Roberto deve ganhar a posição de titular no time da Ponte.