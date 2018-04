Vadão minimiza irregularidade do Guarani na Série B: 'Ainda estamos perto do G-4'

O Guarani conquistou apenas uma vitória nas últimas cinco partidas disputadas na Série B do Campeonato Brasileiro. Mas o técnico Vadão evita maiores preocupações. Ele aposta nas mudanças na equipe que fez na rodada passada para voltar a brigar pelas primeiras posições da tabela.

"Mesmo com toda esta irregularidade nós estamos bem perto do grupo de elite. É sinal de que vínhamos dentro de um bom ritmo. Agora nós precisamos recuperar estes pontos perdidos", diz Vadão. O Guarani, que já liderou a Série B, está em sexto lugar, com 31 pontos.

Vindo de quatro derrotas seguidas, o time de Campinas voltou a vencer na rodada passada ao superar o Santa Cruz por 2 a 0. Para este jogo, o técnico promoveu oito alterações, inclusive, deixando o experiente meia Fumagalli no banco de reservas. Além disso, ele teve a liberação do atacante Rafael Silva pelo departamento médico e só espera a inscrição do atacante Paulinho, ex-Vitória, para também relacioná-lo.

"Este é um novo time e que nós vamos fortalecer. É importante a manutenção, mas tem o Paulinho, que é uma contratação que eu pedi pela velocidade e vamos ver se ele tem condição de já nos ajudar neste jogo", explicou Vadão, nesta quarta-feira, após os treinos da tarde.

O próximo adversário será o Figueirense, no sábado, às 19 horas, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis.