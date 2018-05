Vadão nega proposta para comandar seleção feminina

CAMPINAS - O técnico da Ponte Preta, Vadão, negou nesta quinta-feira que tenha recebido proposta para comandar a seleção brasileira feminina. O treinador evitou projetar seu futuro, mas garantiu o comprometimento com a equipe de Campinas, que segue se preparando para a Série B do Campeonato Brasileiro.

"Meu nome foi ventilado, mas eu estou aqui trabalhando. Se eu tivesse acertado alguma coisa, não estaria aqui. Fico feliz, grato, mas não tem nada oficial. Tanto é que estou aqui treinando, vamos para o jogo-treino neste sábado contra o Mogi e o pensamento é na Ponte Preta", assegurou o técnico.

Vadão, no entanto, admitiu que pensaria na possibilidade de comandar a seleção caso recebesse uma proposta oficial. "Se vier algo eu tenho que pensar, ainda mais por vir da CBF. Se oficializarem e chegar ao ponto de eu ter que decidir, refletirei com bastante carinho. Eu tenho contrato com a Ponte até o final do Paulista do ano que vem e sempre gosto de cumprir meus contratos", destacou.

Atualmente, o técnico da seleção feminina é Márcio Oliveira, que está voltando ao Brasil nesta sexta junto com a delegação após disputar dois amistosos na Austrália. O time nacional venceu por 1 a 0 e foi derrotado por 2 a 1 diante da seleção australiana.