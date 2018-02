Vadão pensa em mudar esquema da Ponte O técnico Vadão já admite mudar novamente a forma de atuar do time da Ponte Preta para o jogo contra a Portuguesa Santista, sábado à tarde, em Campinas, pela 12ª rodada do Campeonato Paulista. Esperando o retorno do meia Harison, ele pode abrir mão de um dos três zagueiros para deixar a equipe mais ofensiva. Harison depende de um teste antes do treino coletivo desta quinta-feira à tarde, mas, como vem participando dos treinos durante a semana, deve ser confirmado no time. A opção seria a saída de um dos zagueiros: Galeano, Gustavo ou Rafael Santos. Assim, a Ponte passaria a atuar no esquema 4-4-2. "A formação tática seria esta mesmo, mas prefiro aguardar o coletivo", disse Vadão, adiando sua decisão. O volante Romeu e o lateral-direito Luciano Baiano, ambos contundidos, continuam fora dos planos para o jogo deste sábado. Com 10 pontos, a Ponte Preta ocupa a 15ª posição no Paulistão.