Vadão promete continuar na Ponte O técnico Oswaldo Alvarez, o Vadão, confirmou nesta segunda-feira à tarde que não pretende deixar a Ponte Preta em 2002. Ele disse que já traça planos para a disputa do Rio-São Paulo, em janeiro, e que não aceitará um possível convite do Coritiba, que teria interesse em sua contratação. Vadão encabeça a lista de treinadores elaborada pelo presidente do Coritiba, Giovane Gionetti, por conta do excelente trabalho realizado no Atlético Paranaense ano passado. O time de Curitiba, na semana passada, dispensou Ivo Wortmann. "Fico contente de ser lembrado, mas neste momento minhas atenções estão concentradas na Ponte Preta", explicou Vadão, que chegou a ser consultado pela diretoria do Coritiba durante a disputa do Campeonato Brasileiro, antes de acertar com a Ponte. "Na ocasião estava aguardando acerto com um clube japonês", justificou. Nesta terça-feira, a comissão técnica vai se reunir com a diretoria para elaborar o planejamento da próxima temporada. "Já indiquei alguns nomes, mas tudo vai depender da disponibilidade do clube", disse Vadão, admitindo que poderá perder dois ou três jogadores do atual elenco. A diretoria já manifestou o interesse de vender alguns jogadores para recompor suas finanças e os nomes mais cotados são do artilheiro Washington, que poderia ser vendido para o exterior, e do volante Mineiro, que está nos planos do Cruzeiro. O time mineiro tentou contratar o preparador físico Cristiano Nunes, mas não houve liberação por parte da Ponte. Por causa disso, o Cruzeiro acertou com Toninho Oliveira, ex-Flamengo.