Vadão quer definir titulares da Ponte O técnico Vadão espera definir nesta semana qual será o time titular da Ponte Preta para o início do Campeonato Brasileiro. Para isso, a equipe irá fazer dois jogos-treino, com a Portuguesa, na quarta-feira, e o Jundiaí, no domingo. A estréia no Nacional será dia 11, contra o Juventude, em Caxias. "Serão duas boas oportunidades para acertarmos alguns detalhes", explicou Vadão, que continua treinando o time na Fazenda Santa Filomena, em Jarinu. Para ele, a escolha dos titulares dará mais tranqüilidade ao grupo. Mas o técnico já tem dois desfalques certos. Um deles é Piá, que sofreu um forte entorse no joelho direito. Ele vinha se recuperando, há três meses, de uma cirurgia no outro joelho, o esquerdo. A previsão inicial para sua recuperação é de uma semana, mas Vadão já não espera contar com o meia para o início do campeonato. Outro problema é o zagueiro Alex, que torceu o tornozelo direito e também deverá ficar de fora por cerca de 10 dias. "Vamos trabalhar sem pensar nestes dois jogadores", conformou-se Vadão.