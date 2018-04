Vadão quer Ponte mais rápida e atenta Apesar de o técnico da Ponte Preta, Oswaldo Alvarez, ter considerado um bom resultado o empate com o Vasco da Gama em 3 a 3 na estréia do Rio-São Paulo - principalmente porque o jogo foi realizado fora de casa -, ele quer o time mais atento, mais rápido e insinuante contra o Coritiba, quarta-feira, na capital do Paraná, quando estréia na Copa do Brasil. A comissão técnica fez uma análise positiva da atuação do time em São Januário. O calor, a falta de ritmo causada pelo início da temporada foram fatores que, segundo avaliação do clube, atrapalharam o time. "Mas demos uma demonstração de força ao empatar com um grande clube e na casa dele", comentou Vadão. Os jogadores se apresentaram hoje à tarde no estádio Moisés Lucarelli. O zagueiro Ronaldão está sendo avaliado pelo departamento médico, porque sentiu dores na coxa esquerda e não disputou o jogo até o final no Rio. O caso merece cuidados especiais, porque ano passado ele ficou praticamente fora do time dentro do Campeonato Brasileiro por causa de seguidas lesões musculares. "Ele já não é nenhuma criança. Tem 35 anos, então, precisamos aguardar um pouco", avaliou o auxiliar Ivo Secchi. A possível ausência de Ronaldão pode ser suprida por Alex Oliveira, o reserva número um da Ponte. A expulsão do meia Marquinhos não preocupa, porque ele vai cumprir suspensão apenas pelo Rio-São Paulo, sábado, diante do Santos, em Campinas. O técnico Vadão já adiantou que pretende manter a mesma equipe que atuou no Rio, aguardando apenas uma posição sobre a recuperação de Ronaldão. Em termos de negociações, tudo está na estaca zero. O sonho de contratar o meia Hernani acabou depois que ele defendeu a Portuguesa de Desportos na vitória sobre o São Caetano, por 2 a 0. O técnico Candinho não aceitou sua liberação, embora os dois clubes e o jogador já tivessem tudo definido para a transferência.