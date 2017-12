Vadão se irrita com críticas de Edinho O clima entre Bahia e Brasiliense está esquentando antes mesmo da partida marcada para sábado no Distrito Federal. O técnico Edinho Nazareth, do Brasiliense, que dirigiu o Bahia quando o time foi rebaixado no ano passado criticou a suposta falta de respeito do seu colega adversário Osvaldo Alvarez, o Vadão, que ao revelar os planos da equipe de fazer 11 pontos no quadrangular decisivo teria "menosprezado" os outros times. "Não gostei dessa reação", reagiu Vadão, explicando que apenas manifestou um "planejamento matemático". Vadão lamentou a desunião da classe de treinadores no Brasil e viu falta de ética nas críticas de Edinho através da imprensa. Sobre a armação do Bahia, o técnico confirmou o retorno de Bruno à lateral-esquerda, após cumprir suspensão e espera a recuperação total do lateral direito Paulinho para escalá-lo. Caso ele não reuna condições o volante Ari será improvisado na lateral.