Vadão será o treinador do Goiás no Brasileirão

Depois de perder Caio Júnior para o Flamengo na última segunda-feira, o Goiás anunciou nesta quarta o seu novo treinador. O contratado foi Vadão, que estava desempregado desde o final de março, quando deixou o Vitória. Atualmente com 51 anos, Vadão fez sucesso no começo dos anos 90, quando montou o "Carrossel Caipira" no Mogi Mirim, revelando jogadores como Rivaldo. Depois disso, ele já passou por clubes como São Paulo, Corinthians e Atlético-PR. Seu último trabalho foi no Vitória, onde conseguiu o acesso na Série B do Brasileiro do ano passado. Os detalhes do contrato de Vadão não foram revelados pela diretoria do Goiás, mas ele começará a trabalhar nesta quinta-feira. Seu primeiro desafio será recuperar o ânimo dos jogadores do elenco, depois de duas derrotas marcantes em menos de uma semana: eliminação na Copa do Brasil, ao levar 4 a 0 do Corinthians, e fracasso na final do Campeonato Goiano, quando perdeu por 3 a 0 para o Itumbiara. A estréia do Goiás no Campeonato Brasileiro será já no sábado, quando vai ao Recife para enfrentar o Náutico no Estádio dos Aflitos.