Vadão só define a Ponte nesta quinta O técnico Osvaldo Alvarez, o Vadão, parece estar levando a sério a promessa de "investir na vitória" contra a Portuguesa de Desportos, sexta-feira à noite, no Majestoso. Ele concentrou o elenco, trabalhou intensamente em dois períodos e já promoveu as primeiras mudanças após a saída de Nenê Santana. O time está treinando na vizinha cidade de Indaiatuba, onde também está concentrado. Os jogadores só vão ganhar folga para o carnaval, portanto, após o jogo. "Antes disso o trabalho será mesmo duro, mesclando exercícios com bola e físicos", explicou Vadão, que está animado em iniciar a reação no Campeonato Paulista. O time só soma um ponto, estando na zona do rebaixamento após quatro rodadas. No treino da tarde, um coletivo de 60 minutos, o técnico testou algumas mudanças no ataque. Kahê e Roberto Santos se revezaram com Roger e Romualdo. O time será definido no apronto programado para esta quinta-feira cedo.