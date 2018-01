Vadão tem uma dúvida no São Paulo O técnico Oswaldo Alvarez ainda tem uma dúvida para escalar o São Paulo no jogo contra o São Caetano, neste domingo, às 16 horas, no Morumbi, pelo Campeonato Paulista. Harison e Cacá disputam uma vaga no time titular. Os dois garotos, que saltaram dos juniores para o time principal, disputam o privilégio de armar o ataque do Tricolor. ?O Harison protege mais a bola, sofre muitas faltas e tem força. O Cacá é mais rápido e chega mais na área. São duas boas opções?, avaliou Vadão. Harison, 21 anos, e Cacá, 18, jogam juntos há um ano, desde que se encontraram no time de juniores. Não há rixa entre eles na disputa pela posição agora que são jogadores profissionais. ?Eu sou do ano 80 e o Cacá é 82. Nós passamos por todos os times de baixo, eu sempre estava um ano na frente dele. Nos juniores, ele me alcançou e formamos uma dupla que deu certo. A minha função era receber a bola da defesa, segurar um pouco e depois tocar para o Cacá que dava velocidade ao ataque?, revelou Harison, olhando para Cacá para ver se o companheiro estava concordando. Cacá não rebateu. Aprovou tudo o que Harison disse e depois lembrou dos tempos de juniores. ?Não interessa qual dos dois vai jogar, o importante é o São Paulo vencer. Não podemos deixar de somar três pontos em casa. Sou amigo do Harison. Ontem mesmo eu falei para ele trazer o filho dele, o Rayan, aqui nos treinos. Quando a gente estava nos juniores, o Rayan sempre estava na nossa rodinha. Estou com saudade do moleque.? Entre Cacá e Harison, o artilheiro França não esconde que prefere o primeiro. ?O Cacá joga com mais inteligência, no estilo do Raí, e procura o centroavante. O Harison também é bom, sofre muitas faltas próximas da área e isso sempre ajuda o time.? O principal atacante do São Paulo disse ainda que não está preocupado com uma possível retaliação da torcida. Contra o Fluminense, França marcou o gol da vitória e não comemorou. ?O jogo estava tão difícil que eu nem pensei em comemorar. Fiz o gol e saí andando na direção do Belletti que tinha feito o cruzamento. Os torcedores estavam pegando muito no nosso pé. É chato você ficar ouvindo o pessoal gritar contra o Fabiano, o Wilson, ?larga a bola, vai vender pastel?. Eles são nossos companheiros?, justificou o artilheiro que, marcando um gol contra o São Caetano, promete comemorar com os jogadores e o técnico. França formará a dupla de ataque com Renatinho. Na linha de três zagueiros, Jean entra na vaga de Reginaldo, expulso no jogo com a Inter de Limeira.