Vadão vai definir elenco da Ponte O técnico Oswaldo Alvarez, o Vadão, foi apresentado oficialmente nesta segunda-feira à tarde à parte do elenco da Ponte Preta para a temporada 2006. E chegou com moral elevado, porque caberá a ele decidir quais jogadores devem continuar no clube, uma vez que existe uma lista de pendências. Entre eles, está o veterano zagueiro Galeano, o também zagueiro Preto, o lateral-esquerdo Bruno e o atacante Tico. Todos terão seus contratos vencidos no final do mês e dependem do aval do técnico para a renovação. Por outro lado, os meia Evando e Danilo praticamente definiram suas permanências no Majestoso. Com relação a reforços, o goleiro Jean, ex-Guarani só vai se apresentar no dia 2 de janeiro, quando terminar seu contrato com seu ex-clube. Já o atacante Roger, revelado no clube, pode voltar do São Paulo. Os jogadores com contrato em vigência farão exames médicos e físicos nesta semana.