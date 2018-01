Vaga na Copa já é considerada incerta A atual fase da seleção brasileira é tão complicada que a possibilidade de a equipe não disputar pela primeira vez uma Copa do Mundo começou a passar pela cabeça dos dirigentes da CBF, do técnico Emerson Leão, dos próprios jogadores e dos torcedores. Além da péssima fase do time brasileiro, os próximos jogos serão, teoricamente, muito difíceis. A equipe está na 4ª colocação, com 21 pontos, atrás da Argentina, que tem 29, do Paraguai, 23, e do Equador, 22. Ao final da competição, as quatro primeiros garantem vaga na Copa. O quinto disputará repescagem com o campeão da Oceania. No dia 1º de julho, o Brasil enfrentará, em Montevidéu, o Uruguai, que, se vencer, se igualará aos brasileiros na classificação. A Colômbia também está na briga por uma das quatro vagas para a o Mundial do Japão e da Coréia do Sul. Tem 19 pontos e ameaça a seleção do técnico Emerson Leão. Terá, no entanto, um adversário muito forte na rodada seguinte. Vai até Buenos Aires para jogar contra a Argentina. "Acho que vamos chegar com tranqüilidade à Copa do Mundo", afirmou o otimista meia Juninho Pernambucano. A maioria ainda mostra muita confiança, mas não acredita que haverá tanta tranqüilidade como o vascaíno. "Teremos uma caminhada difícil pois jogaremos contra a Argentina, o Uruguai e a Bolívia fora de casa", disse Leão. Venezuela, Chile, Bolívia e Peru têm poucas chances de classificação. A Argentina está praticamente garantida na Copa. Sobrarão, assim, três vagas para seis times. Embora tenha partidas complicadas, como contra Argentina, Uruguai e Bolívia, em La Paz, o Brasil fará o último jogo no País, contra a fraquíssima Venezuela. O maior problema de Leão ainda é o próprio time e não os adversários. Por isso, o treinador espera usar a Copa das Confederações como a última chance para acertar a equipe e definir uma base. "A competição tornou-se muito importante para nós." O Brasil, que disputará a primeira fase em Ibaraki, no Japão, está no Grupo B, com Camarões, Japão e Canadá. A estréia será no dia 31 de maio, contra Camarões. Antes, dia 26, a seleção faz um jogo amistoso com o Verdy Kawasaki.