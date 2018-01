Vágner agora é o "artilheiro do amor" Com apenas 19 anos, o atacante Vágner, artilheiro palmeirense na Série B do Brasileiro, já viveu os dois lados do futebol ? e sentiu na pele que, neste meio, ter boa reputação não significa necessariamente ter boa conduta. O jogador que quase foi expulso do clube por ter sido flagrado com uma garota na concentração do time que disputava a Taça São Paulo de juniores no início do ano, hoje é tratado como ídolo. A fama de namorador, que poderia ser obstáculo, virou marketing. E dos bons. Mas ciente de que viver só de namoro não dá, Vágner tem tratado de acrescentar à fama os gols que estão deixando o Palmeiras mais perto de voltar à Primeira. Já fez 8. A boa fase fez com que o apelido de infância de ?Picolé de Asfalto?(que ele mesmo repete), fosse substituído por outros mais elogiosos, como ?Artilheiro do Amor? e ?Vágner Love?, hoje na boca de todo palmeirense. Leia mais no Jornal da Tarde