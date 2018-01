Vagner agride policial na Espanha O jogador brasileiro Vagner, do Celta de Vigo, está sendo acusado de agredir um policial após uma discussão no estacionamento reservado do estádio de Balaídos, antes do jogo do seu time contra o Valência, nesta quinta-feira. Segundo outros policiais, o agente foi para um hospital por causa das dores resultantes da agressão. O ex-meia do Santos, São Paulo e Vasco, só não foi detido por causa da intervenção do clube, mas será denunciado. Vagner não estava escalado para a partida e pretendia assistir ao jogo das arquibancadas.