Vagner diz que Ituano tem que saber usar vantagem sobre o Santos

ITU - A vitória por 1 a 0 no primeiro jogo da decisão do Campeonato Paulista fez com que o Ituano jogasse pelo empate na partida contra o Santos, no domingo, no Pacaembu. Enquanto o técnico Doriva diz que o time não deve se empolgar com a diferença, o goleiro Vagner acredita que isso possa servir como uma pressão maior em cima do adversário.

"A vantagem é mínima, é verdade, mas ela existe. Temos a melhor defesa e vamos usar desse argumento. Não vamos deixar de jogar por causa da vantagem e se marcarmos um gol, eles (jogadores do Santos) precisam fazer dois ou três para serem campeões. Isso não pode ser ignorado", destacou o goleiro.

O Ituano resolveu fechar os treinamentos de quinta e sexta-feira em busca de privacidade. Doriva garante que não deve promover mudanças no time e deve repetir a formação que disputou a primeira partida da decisão.

O time de Itu deve ir a campo com Vagner; Dick, Alemão, Anderson Salles e Dener; Paulinho, Josa, Jackson Caucaia e Cristian; Esquerdinha e Rafael Silva.