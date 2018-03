Vagner é a novidade no time de Leão O meia Vágner, do Celta de Vigo, foi a única novidade na lista dos 23 jogadores convocados pelo técnico Emerson Leão para disputar a Copa das Confederações, que vai acontecer de 30 de maio a 10 de junho, em relação aos 35 pré-convocados pela comissão técnica. A seleção embarca no domingo à noite para Los Angeles e depois segue para a cidade de Nagoya, no Japão. A chegada em Tóquio está prevista para as 18h30 do dia 22. Confira a lista dos convocados: Goleiros: Dida (Milan), Carlos Germano (Portuguesa) e Fábio Costa (Santos) Laterais: Zé Maria (Peruggia), Evanílson (Borussia Dortmund), César (São Caetano) e Léo (Santos) Zagueiros: Lúcio (Bayer Leverkussen), Edmílson (Lyon), Claudio Caçapa (Lyon) e César (Rennes) Volantes: Vampeta (PSG), Leomar (Sport-PE), Júlio Baptista (São Paulo) e Fábio Rochembach (Barcelona) Meias: Robert (Santos), Zé Roberto (Bayer Leverkussen), Ramón (Fluminense) e Vágner (Celta de Vigo) Atacantes: Élber (Bayern de Munique), Washington (Ponte Preta), Sonny Anderson (Lyon) e Magno Alves (Fluminense)