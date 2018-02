Vágner e Magrão devem jogar domingo O Palmeiras tem boas chances de enfrentar o Vasco da Gama, domingo, às 16 horas, no Parque Antártica, com o time praticamente completo - inclusive com Vágner Love, cuja transferência para o CSKA está cada vez mais indefinida. Só Marcos está fora. O goleiro se recupera de contusão no pulso esquerdo e deve ser reaproveitado apenas em julho. Além de Vágner, Magrão deve reassumir o seu lugar no meio-campo após submeter-se ao implante dos dois dentes centrais. Além do novo visual, o jogador estava especialmente feliz pelo nascimento do segundo filho, Pedro, no dia 5. "Só espero que ele não seja tão nervoso quanto o pai." Já o meia Pedrinho, que passou as últimas três semanas recuperando-se de lesão na coxa esquerda, deve participar do treinamento coletivo de quarta-feira. Dependendo de seu desempenho, pode enfrentar o Vasco no domingo. Estevam já disse que pretende fazer do Parque Antártica um autêntico alçapão. Usou a experiência de 32 anos no futebol para explicar como se sentem os adversários quando enfrentam o Palmeiras como visitante. "O cara balança mesmo. A própria chegada é meio estranha. O ônibus pára no meio da torcida, os caras ficam xingando." Quanto a Vágner Love, o Palmeiras insiste em não liberá-lo para fazer os exames médicos em Munique, na Alemanha, como querem os russos do CSKA. "Se eles quiserem, que venham fazer os exames aqui", diz o diretor de Futebol Mário Gianinni.