Vágner faz 2 e é o artilheiro da Série B A festa de despedida do Palmeiras da Segunda Divisão foi completa. Além de conquistar o título da Série B do Campeonato Brasileiro com a melhor campanha ? melhor ataque e melhor defesa ? , o time comandado por Jair Picerni conseguiu neste sábado o que faltava: uma goleada sobre o Botafogo por 4 a 1 em casa, a definição de Vágner como artilheiro do campeonato com 19 gols, além de um esperançoso retorno do meia Pedrinho. Nas arquibancadas, a tarde foi de festa. Faltando 20 minutos para o início da partida, os jogadores do Palmeiras entraram em campo para fazer o que não puderam na partida contra o Sport em Garanhuns (PE): comemorar o título com a torcida. Aliás, as mais de 27 mil pessoas que estiveram no Palestra Itália fizeram um belo espetáculo com bandeiras, faixas e o hino do clube ecoando por todo o Palestra Itália. Mas como previa Picerni, logo que a partida começou acabou o clima de amistoso e o que se viu em campo foi um jogo muito disputado. Tanto que logo aos 8 minutos do primeiro tempo, Vágner aproveita a primeira oportunidade próximo da área. O jogador recebeu a bola, driblou dois zagueiros, abriu o placar e garantir lugar na artilharia da Série B. Mas o Botafogo também mostrou serviço. Aos 13 minutos Rodrigo chutou com perigo para defesa de Marcos. Mas o goleiro palmeirense não conseguiu evitar o empate do time carioca aos 19 minutos, depois de Almir receber a bola de Camacho na área e chutar com precisão. O Palmeiras voltou a ficar em vantagem, aos 31 minutos, com Magrão. No segundo tempo, o Palmeiras passou a comandar o jogo, mas sem a mesma velocidade do primeiro tempo. A partida parecida definida até que Pedrinho entrou aos 32 minutos do segundo tempo. No minuto seguinte o meia, que este ano sofreu muito com problemas físicos, recebeu a bola, tirou Rodrigo e chutou com precisão para marcar o seu gol. Mas não parou por aí. Aos 38 minutos, Muñoz avançou pelo lado direito para Elson que chutou de letra. Max defendeu, mas não conseguiu evitar o complemento de Vágner, que com o gol terminou a Segunda Divisão como artilheiro.