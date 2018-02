Vágner faz exames e prepara saída Depois de muito impasse, a novela Vágner Love finalmente caminha para seu desfecho. Ontem, o atacante foi internado no Hospital do Coração para iniciar os exames médicos exigidos pelos empresários portugueses do CSKA, da Rússia, para contratá-lo. Um médico foi contratado pelos profissionais que representam o clube russo no Rio para acompanhar as avaliações. Foi o fim de uma queda-de-braço entre os empresários portugueses e o presidente do Palmeiras, Mustafá Contursi. Os primeiros queriam que Vágner fosse à Alemanha, antes da assinatura do contrato, para os exames médicos. O presidente do Palmeiras, conhecido como negociador durão, rebateu: só liberaria o jogador para a viagem se o dinheiro pleiteado pelo clube ? US$ 5 milhões ? fosse depositado antes do embarque do jogador. As duas partes viveram um impasse até o início da semana, quando os portugueses concordaram com os exames em São Paulo. Em contrapartida, eles só prosseguem na negociação a partir do momento em que o médico carioca disser que Vágner não tem problemas físicos. Na Academia de Futebol foram vários os indícios da despedida de Vágner. O atacante não participou dos treinos da tarde ? limitou-se apenas a treinar chutes a gol. Paralelamente, o técnico Estevam Soares realizou seu coletivo com Kahê, que pode atuar contra o Vasco, domingo, ao lado de Muñoz. TENSÃO - Mas esse não foi o único assunto na Academia de Futebol, onde nem o terceiro lugar na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro diminuiu a pressão sobre os jogadores. Depois de Elson e Júlio César na semana passada, foi a vez de Thiago Gentil e Magrão se estranharem durante o treino. Os dois ? que por coincidência ganharam filhos recentemente ? iniciaram um bate boca que só terminou com a intervenção direta do zagueiro Glauber e de Estevam, que parou o treino por alguns minutos para uma conversa. Paralelamente, outros jogadores tentavam melhorar o seu relacionamento com a torcida. Pedrinho e Muñoz mostravam animação com o pedido formal de desculpas da Torcida Organizada Mancha Alviverde. Na semana anterior a dupla mostrou indignação por ter sido colocada em uma lista de ?dispensáveis? do time e a torcida voltou atrás promovendo um churrasco de reconciliação. Os jogadores não deixaram claro se arcaram com as despesas ou não. No mesmo evento, o grupo de torcedores passou a focar as críticas ao lateral Baiano. Apesar de surpreso com o fato, o jogador, que treinou ontem como titular, tentou mostrar serenidade e garantiu que vai procurar reverter a situação dentro de campo. ?Acho que o importante é dar 100% em campo e sair de cabeça erguida.?