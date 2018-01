Vágner faz Palmeiras desistir de contratar Nada de Guilherme, França, Robson, Adhemar... O Palmeiras desistiu definitivamente de correr atrás de um atacante para reforçar o time na Série B do Campeonato Brasileiro. Vágner, de 19 anos, que, por ter pernas curtas, foi olhado com desconfiança pelo próprio técnico Jair Picerni no início da competição, virou solução do clube dirigido por Mustafá Contursi. Afastado do elenco palmeirense durante a Copa São Paulo de Futebol Júnior deste ano, por ter sido flagrado com uma mulher na concentração, o jogador já é ídolo da torcida e, com os três gols que marcou sábado no Mogi Mirim, é o artilheiro isolado da segundona, com oito gols marcados. Diante do sucesso repentino de Vágner, o Palmeiras abandonou a idéia de contratar um atacante. O dinheiro que seria gasto para contratar o reforço para o ataque deve ser usado na compra de um meia. Pedrinho, em quem a diretoria apostou para o trabalho de municiar os homens de frente, vem dando sinais de que não voltará a mostrar o futebol que fez com o Palmeiras o trouxesse do Vasco. A goleada de 5 a 0 sobre o Mogi Mirim deu um pouco de paz ao elenco palmeirense. O goleiro Marcos, conhecido pela sua língua afiada, concluiu que ficar calado dá resultados. "Temos de resolver nossos problemas internamente. Não adianta nada tornar públicas as nossas divergências. Do jeito que estava, não dava para continuar", afirmou, ao justificar a greve de silêncio dos jogadores com a imprensa. O atacante Muñoz prefere esquecer os problemas que o time teve com a imprensa na semana passada. O colombiano, que fez um gol e participou de outro, avisa que não quer mais saber de atrito com o treinador. "Nunca exigi a minha escalação. Apenas quero ter chances para mostrar que posso ser titular", disse. Jair Picerni garantiu que não se preocupa com as reclamações do atacante colombiano. Mas avisa que exige responsabilidade e disciplina. "É normal o jogador querer ser titular. O que eu não tolero é a indisciplina, a falta de responsabilidade", disse o treinador, referindo-se ao fato de Muñoz ter viajado para o seu país e ter retardado por dois dias o seu retorno aos treinamentos. A próxima partida do Palmeiras será sábado, às 16 horas, contra o Botafogo, no Parque Antártica. O volante Fábio Gomes sofreu uma torção no tornozelo esquerdo. O seu lugar será ocupado por Magrão, recuperado de uma distensão muscular e que já entrou na equipe no último jogo. "Só não comecei a partida de sábado por precaução dos médicos. Sábado com certeza estarei em campo para ajudar o Palmeiras a subir ainda mais na classificação?, explicou o jogador, que ainda fez um gol contra o Mogi. Com a goleada de sábado, o time palmeirense chegou aos 13 pontos ganhos e já está entre as oito melhores equipes da Série B.