Vágner garante que enfrenta o Oeste Os torcedores palmeirenses podem ficar tranqüilos. A contusão no fim da goleada sobre o União São João por 5 a 1 não deve tirar o atacante Vágner Love de mais um round da luta pela artilharia do Campeonato Paulista. O jogador marcou três gols Araras e, com sete gols na competição, está muito perto do goleador máximo, Luís Fabiano, do São Paulo, que já fez oito. Mas uma pancada na coxa no fim da partida chegou a preocupar o jogador e os médicos do clube. ?Ele está fazendo tratamento desde a noite do jogo e o caso não é grave. Só não jogará se a situação piorar, o que acho pouco provável?, disse o médico Vinícius Martins. Segundo ele, não há qualquer relação do problema com uma tendinite recente na região próxima ao joelho, que o incomodou na semana passada. Vágner também está confiante. ?Não tem nada não. Vou jogar?, disse o atacante após fazer tratamento na tarde de hoje. Duelo ? Apesar de ser o vice-artilheiro do Paulista, Vágner recusou um duelo pessoal com Luís Fabiano. Há algumas semanas o atacante são-paulino ficou irritado com as declarações do centroavante palmeirense de que iria lutar para ser o goleador. Ao mesmo tempo, o desafiou a mostrar que era capaz de mostrar competência em campo para colocar as palavras em prática. ?Acho que não existe duelo particular até porque existem outros jogadores com chance de lutar pela artilharia?, comentou Vágner. ?Eu vou fazer a minha parte pela minha equipe e Luís Fabiano deve fazer o dele, como todo mundo.? Sobre o jogo contra o Oeste, no Palestra Itália, preferiu não prometer gols. ?Vou procurar fazer meu trabalho para o Palmeiras continuar forte. Se vier a artilharia junto, melhor.? O Palmeiras deve sofrer novas modificações na partida contra o Oeste. O meia Diego Souza e o lateral Baiano, que estavam suspensos, devem voltar ao time, que não tem nenhum jogador suspenso ou contundido.