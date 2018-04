Vagner inicia sua trajetória pelo Palmeiras diante do Atlético-MG

A pequena cidade de Bom Sucesso do Sul, interior do Paraná, vai parar para ver seu filho mais ilustre em ação. O goleiro Vagner é a grande novidade do Palmeiras para encarar o Atlético-MG, às 11h, no Allianz Parque.

O jogador de 27 anos vai estrear pelo Palmeiras no lugar do ídolo Fernando Prass, que junto com Gabriel Jesus, está com a seleção brasileira olímpica. Vagner nasceu em uma cidade de 3.200 habitantes, número dez vezes menor do que a quantidade de torcedores que irão na arena neste domingo.

Contratado pelo Palmeiras no início do ano justamente para ser preparado como sucessor de Prass, Vagner terá a primeira oportunidade de mostrar ao torcedor que pode dar conta do recado. “O Prass está tendo a chance dele na seleção olímpica e espero que tenha na principal, também. Vou encarar os seis jogos como a chance de mostrar que quando o Prass parar os torcedores pensarem que não precisam contratar”, disse o estreante do dia.

Oriundo de uma família de agricultores, o ex-goleiro do Paulista, Villa Nova-MG, Ituano e Avaí vê a partida diante do Atlético-MG como uma das mais importante de sua carreira, embora já tenha até disputado final do Campeonato pela equipe de Itu.

Humilde, recebeu conselhos do amigo Fernando Prass e pretende colocá-los em prática. “Ele me disse para fazer o que eu estou acostumado nos treinos e não querer bancar o heróis, achando que vou ganhar sozinho”, contou o goleiro.

Para o lugar de Gabriel Jesus, Cuca deve manter Erik no time e colocar Dudu, que ficou no banco no jogo passado. O treinador chegou a testar Alecsandro entre os titulares.

A partida ainda marca o reencontro do técnico Marcelo Oliveira com o Palmeiras e o Allianz Parque. A expectativa é para a forma que a torcida vai receber o ex-treinador, campeão da Copa do Brasil no ano passado.

Em relação ao time, a novidade é o retorno do atacante Luan. Sem jogar desde o dia 6 de abril, ele está recuperado de uma lesão no joelho direito e deve ficar no banco de reservas.

Entre os titulares, Erazo deve voltar, após cumprir suspensão. Fábio Santos entra na lateral-esquerda, no lugar de Douglas Santos, que está com a seleção brasileira olímpica, e Leandro Donizete também vai para o jogo, recuperado de lesão muscular na coxa direita.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS: Vagner; Jean, Edu Dracena, Vitor Hugo e Zé Roberto; Thiago Santos, Tchê Tchê e Cleiton Xavier; Róger Guedes, Dudu e Erik (Alecsandro)

Técnico: Cuca

ATLÉTICO-MG: Victor; Carlos César, Leonardo Silva, Erazo e Fábio Santos; Leandro Donizete, Rafael Carioca, Maicosuel, Robinho e Carlos; Fred

Técnico: Marcelo Oliveira

JUIZ: Wagner Magalhães (RJ)

LOCAL: Allianz Parque

HORÁRIO: 11h