Vágner já pensa em jogar o Mundial A apresentação do atacante Vagner Love à seleção causou um princípio de tumulto no saguão do Aeroporto Santos Dumont, na manhã de hoje. Único estreante do grupo convocado para a Copa América, o atleta se destacava dos demais pelo estilo despojado. Era o único sem terno e gravata, vestia uma camisa clara de moletom, e se assustou com o corre-corre de cinegrafistas e fotógrafos no momento em que era cercado por repórteres. Com desembaraço, deixou claro que chega à seleção com projetos definidos. "Quero fazer dessa convocação uma preparação para o Mundial de 2006." O jogador, transferido para o CSKA, da Rússia, se despediu domingo do Palmeiras e tem agora novo objetivo: obter do técnico Carlos Alberto Parreira pelo menos uma oportunidade no time que vai disputar a Copa América, entre 6 e 25 de julho. "Pensar alto, pensar grande, é assim que eu toco minha vida." Vagner Love e outros 19 atletas já estão na concentração da seleção, na Granja Comary, em Teresópolis, para a primeira etapa de treinamentos visando à competição. O goleiro Júlio César e o meia Felipe, do Flamengo, foram dispensados por Parreira até a final da Copa do Brasil, quarta-feira, contra o Santo André, no Maracanã. Vagner Love teve de responder a várias perguntas sobre o novo visual, um penteado com trancinhas adornadas por fitinhas verdes. E disse que não pensaria duas vezes se recebesse alguma ordem para alterá-lo. "Para ficar na seleção, faço tudo, mas tomara que o Parreira não me peça que mude. Não quero tirar as trancinhas." Para o atacante, a Copa América vai ser "um vestibular" para as eliminatórias e o Mundial de 2006. Ele disse várias vezes que aceitaria tranquilamente a reserva de Luís Fabiano, embora tenha ressaltado que entrou "numa briga saudável" para a disputa de uma vaga na equipe - Adriano, da Inter de Milão, goza da preferência de Parreira e deve ser titular no torneio. "Quanto ao Luís Fabiano, espero que ele faça na seleção os gols que marca pelo São Paulo. Se ele jogar, vou ser seu torcedor, do banco de reservas", comentou Vagner. O atleta evitou falar sobre a transferência para a Rússia, repetindo que agora deveria se concentrar na seleção brasileira. Antes de ingressar no ônibus da delegação que seguiria para Teresópolis, Vagner teve tempo de se despedir de sua irmã, Vânia, e de sua mãe, Jaira, com quem foi para o aeroporto. Ouviu palavras de incentivo e retribuiu o apoio com beijos. À tarde, Vagner Love participou normalmente do treino físico. Estava com as trancinhas verdes. "Conversei com o Américo Faria (supervisor) e não há nenhuma restrição quanto a isso", disse Parreira. O coordenador Zagallo reagiu com bom humor à polêmica. "Se está bonito? Pergunte a ele. Importante é que ele continua fazendo gols."